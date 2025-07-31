Романцев: Вопрос качественного судейства остается в нашем футболе проблемой номер один

Бывший главный тренер «Спартака»высказался об уровне судейства в российском футболе.

«На сегодняшний день вопрос качественного судейства остается в нашем футболе проблемой номер один. Неслучайно уже после матча "Спартака" с махачкалинским "Динамо" больше говорили не об игре, а об арбитре Казарцеве, который заставил удивиться даже искушенных специалистов. Похожее было и во встрече с "Балтикой", в которой Карасев удалил Заболотного и Маркиньоса. Причем в первом случае он сначала не показал форварду даже желтой карточки, а красную достал только после вмешательства ВАР. Бразильца же досрочно отправил в раздевалку, хотя тот нарушал правила против соперника, находившегося в офсайде. Все это тут же заставило вспомнить прошлый сезон, где судейских ляпов было прилично.

Вы уж не обижайтесь, но именно поэтому я не большой любитель ее обсуждать, поскольку каждый раз слышу вопросы: что делать и кто виноват? Не понимаю, почему из года в год, если народ возмущается судейством, перемен не видно. И не понимаю, почему нашим судейским корпусом командует очередной иностранец — серб Мажич. Выглядит это как проявление недоверия к своим арбитрам. Неужели среди них не могут найти того, кто знает российский футбол и способен бы занять эту должность? Или не хотят? Тем более что эксперименты с зарубежными специалистами эффекта не давали. Не зря уважаемый в футбольном мире Вячеслав Колосков как-то заявил, что всегда был противником появления у руля нашего судейского корпуса иностранцев, поскольку их приглашение не приносило качественных сдвигов. И призывал опираться только на своих людей,» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что по итогам двух стартовых туров РПЛ только «Локомотив» смог набрать шесть очков и лидирует в турнирной таблице.