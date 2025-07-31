Лапорта: Ямаль в состоянии стать лучшим в мире

Президентвысказался об игре вингера каталонского клуба

«Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин на текущий момент также в состоянии стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим. Ламин футболист, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне.

Ламин обладает яркой индивидуальностью. Месси в своё время тоже был крайне профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл всё и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», — цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что «Барселона» с Ямалем в составе в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Испании.