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    Лапорта: Ямаль в состоянии стать лучшим в мире

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об игре вингера каталонского клуба Ламина Ямаля.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Месси был лучшим игроком в мире, и я думаю, что Ламин на текущий момент также в состоянии стать лучшим в мире. Посмотрим, посмотрим. Ламин футболист, подобных которому мало, потому что он гений и играет на высочайшем уровне.

    Ламин обладает яркой индивидуальностью. Месси в своё время тоже был крайне профессиональным игроком. Конечно, Месси выиграл всё и добился всего. Для меня он, пожалуй, лучший игрок в истории», — цитирует Лапорту Marca.

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    • Напомним, что «Барселона» с Ямалем в составе в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Испании.

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