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    Кунде продлит контракт с «Барселоной»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде подтвердил, что достиг договорённости с клубом о новом соглашении. По словам игрока, сделка уже практически завершена и будет оформлена официально в ближайшие дни.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Всё готово для продления контракта до 2030 года. Когда мы вернёмся в Барселону, всё будет официально сделано. Переговоры прошли довольно быстро, и теперь это вопрос нескольких дней, и я очень доволен этим», — приводит слова Кунде радиостанция Cope.

    Французский футболист перешёл в каталонский клуб из «Севильи» в 2022 году. С тех пор он провёл за «Барселону» 141 матч, отметился 7 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

    Текущий контракт Кунде действует до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 65 млн евро.

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