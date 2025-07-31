Кунде продлит контракт с «Барселоной»

Защитникподтвердил, что достиг договорённости с клубом о новом соглашении. По словам игрока, сделка уже практически завершена и будет оформлена официально в ближайшие дни.

«Всё готово для продления контракта до 2030 года. Когда мы вернёмся в Барселону, всё будет официально сделано. Переговоры прошли довольно быстро, и теперь это вопрос нескольких дней, и я очень доволен этим», — приводит слова Кунде радиостанция Cope.

Французский футболист перешёл в каталонский клуб из «Севильи» в 2022 году. С тех пор он провёл за «Барселону» 141 матч, отметился 7 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Текущий контракт Кунде действует до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 65 млн евро.