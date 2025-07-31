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    Челестини: В какой бы команде я ни работал, хочу доминировать с мячом и без него

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    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о своей тренерской идее.

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Моя идея всегда одинаковая. В какой бы команде я ни работал, хочу доминировать с мячом и без него. Мне не нравится, когда я вижу, что моя команда этого не выполняет. Доминировать надо и с мячом, и без. Моя команда должна решать, когда будет давление на поле, а не соперник. Или же когда она хочет опуститься чуть ниже. Моя задача — обучить ребят, чтобы они умели это делать. А потом уже команда будет сама решать, хочет ли она просто удерживать мяч или атаковать. Это мне нравится. Этим бы я хотел заниматься тут. У ЦСКА хороший состав. Пока еще чего-то не хватает, но хорошую работу проделать можно.

    Если хочешь всё время доминировать и контролировать мяч, передачи должны быть короткими. Это важно. Мне не нравится удержание мяча, Можно держать мяч на своей половине поля, перекатывать. Это вроде как и всё и ничего. Ты не можешь извлечь из этого выгоду. Я хочу, чтобы мы шли вперёд, доминировали на половине поля соперника. На сборах я увидел команду, которая играла на стороне соперника. И мне это понравилось. Ужасно много ошибок, много моментов. Но идея — пытаться поддержать давление на поле», — заявил Челестини на YouTube-канале Nobel.

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    Напомним, что Челестини летом возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Марко Николича.

    Календарь и таблица РПЛ

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