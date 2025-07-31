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    Академия Пушкаша — Арис Лимасол: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 21:00 мск. 31.07.2025 в квалификации Лиги конференций начнется футбольный матч между командами Академия Пушкаша и Арис Лимасол. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Последний матч команд между собой: Арис Лимасол — Академия Пушкаша 3:2.

    Прогноз на матч Академия Пушкаша — Арис Лимасол

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