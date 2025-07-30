В первом туре Кубка Россиибудут выяснять сильнейшего. Матч состоится 30 июля. Начало игры в 20:45 мск.

«Ростов» выдал плохой старт, проиграв два матча подряд. Третье поражение уже заставит руководство задуматься, идет ли команда по правильному пути.

«Сельмашей» ждет сложный матч против «Спартака», который в прошлом поединке позорно проиграл «Балтике» (0:3), да еще и на своем стадионе. «Красно-белые» будут настроены на победу, чтобы как-то забыть эту неудачу.

Не будем забывать, что в мае прошлого сезона «Ростов» и «Спартак» встречались в финале Пути регионов и в обоих встречах хозяева добыли победу. Так что интрига предстоящего поединка запредельная. Посмотрим, как будут развиваться события.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Спартак» — фаворит матча. Букмекеры дают 3.95 на победу «Ростова» и 1.90 на победу «Спартака».

Прогноз LiveSport: стоит ждать результативного поединка.

Прогноз искусственного интеллекта: будет забито 6 голов при счете 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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