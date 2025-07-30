«Рейнджерс» ведет в счете 2:0 после первого матча. Шотландский клуб наверняка будет идти от этого результата. Грекам же придется брать инициативу на себя и больше рисковать. Так что игра должна быть нескучной.
Это самая интересная пара раунда. Посмотрим, оправдает ли вывеска надежды публики.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что «Панатинаикос» может переломить ход событий. Ставки на победу принимаются за 1.86 и 3.70. Однако на проход в следующий раунд коэффициенты составляют 3.70 и 1.27.
- Эксперты LiveSport предложили свой прогноз. В нем есть две ставки, с которыми можно ознакомиться здесь.
- Прогноз искусственного интеллекта: «Рейнджерс» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Панатинаикос» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.
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