проведут ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится 30 июля в 21:00 по мск.

«Рейнджерс» ведет в счете 2:0 после первого матча. Шотландский клуб наверняка будет идти от этого результата. Грекам же придется брать инициативу на себя и больше рисковать. Так что игра должна быть нескучной.

Это самая интересная пара раунда. Посмотрим, оправдает ли вывеска надежды публики.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Панатинаикос» может переломить ход событий. Ставки на победу принимаются за 1.86 и 3.70. Однако на проход в следующий раунд коэффициенты составляют 3.70 и 1.27.

Эксперты LiveSport предложили свой прогноз. В нем есть две ставки, с которыми можно ознакомиться здесь.

Прогноз искусственного интеллекта: «Рейнджерс» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Панатинаикос» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.