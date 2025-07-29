Кисляк: Челестини сразу дал понять, какой футбол хочет видеть

Полузащитникподелился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды

«Он сразу дал понять, что хочет видеть агрессивный, атакующий футбол и будет выстраивать свою игру. Как и любой другой тренер, Фабио хочет побеждать в каждом матче», — приводит слова Кисляка официальный сайт ЦСКА.

49-летний Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА в июне 2025 года, и сейчас команда активно адаптируется к его стилю игры и требованиям на тренировках.

Свой следующий матч ЦСКА сыграет против «Локомотива» 30 июля в 1-м туре Кубка России в квартете D.