«Копенгаген» ожидаемо лидирует по счету в этой паре. После первого матча счет 2:0. Клуб сыграл первым номером и смог выиграл не только по счету, но и по основным показателям вроде контроля мяча и числа ударов.
«Копенгаген» прервал победную серию хозяев, а сам одержал четвертый положительный результат. Так что подопечные Якоба Нееструпа в хорошей форме и ситуация для «Дриты», на самом деле, сложная.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценили шансы команд так: 7.10 и 1.41 на победу в матче, 11.0 и 1.01 на проход в следующий раунд квалификации.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч пройдет без сюрпризов. Их ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект уверен, что «Копенгаген» выиграет 2:0.
Трансляция матча
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