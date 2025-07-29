Косовский клубпроведут ответный матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 21:00 мск.

«Копенгаген» ожидаемо лидирует по счету в этой паре. После первого матча счет 2:0. Клуб сыграл первым номером и смог выиграл не только по счету, но и по основным показателям вроде контроля мяча и числа ударов.

«Копенгаген» прервал победную серию хозяев, а сам одержал четвертый положительный результат. Так что подопечные Якоба Нееструпа в хорошей форме и ситуация для «Дриты», на самом деле, сложная.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры оценили шансы команд так: 7.10 и 1.41 на победу в матче, 11.0 и 1.01 на проход в следующий раунд квалификации.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч пройдет без сюрпризов. Их ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект уверен, что «Копенгаген» выиграет 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дрита» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.

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