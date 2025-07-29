После первой встречи счет 1:0 в пользу «звездашей». Многие ожидали, что сербы покажут более результативную игру, однако даже при таком исходе сейчас «Линфилду» дается мало шансов.
«Црвена Звезда» выдала отличный старт, выиграв 3 первых матча сезона с общим счетом 12:2. Для «Линфилда» после «Викингура» это уже совершенно другой уровень, и успех гостей вызывает сомнения.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не верят в успех «Линфилда» — 1.02 на победу первых, 30.0 на победу вторых.
- Эксперты LiveSport полагают, что много голов не будет. В своем прогнозе они выдали пару ставок на тотал.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Црвены Звезды» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Линфилд» смотрите на LiveCup.Run.
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