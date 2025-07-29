1-й таймКраснодар — Крылья СоветовОнлайн
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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    «Црвена Звезда» — «Линфилд»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Црвена Звезда Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    29 июля в Белграде на стадионе «Маракана» «Црвена Звезда» примет «Линкольн» из Гибралтара в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.

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    После первой встречи счет 1:0 в пользу «звездашей». Многие ожидали, что сербы покажут более результативную игру, однако даже при таком исходе сейчас «Линфилду» дается мало шансов.

    «Црвена Звезда» выдала отличный старт, выиграв 3 первых матча сезона с общим счетом 12:2. Для «Линфилда» после «Викингура» это уже совершенно другой уровень, и успех гостей вызывает сомнения.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не верят в успех «Линфилда» — 1.02 на победу первых, 30.0 на победу вторых.

    • Эксперты LiveSport полагают, что много голов не будет. В своем прогнозе они выдали пару ставок на тотал.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Црвены Звезды» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Линфилд» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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