«Барселона» посвятила гостевую форму на новый сезон Коби Брайнту

представила новую гостевую форму на сезон 2025/26, созданную в коллаборации с брендом легендарного баскетболиста НБА

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Гостевая футболка «Барселоны» Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Футболка выполнена в золотистом цвете с фиолетовыми и чёрными деталями, что отсылает к расцветке клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором Брайант провел всю свою карьеру.

Вместо привычного логотипа Nike Swoosh на форме размещен логотип бренда Коби Брайанта — меч в ножнах (Kobe Sheath), символизирующий талант и бесстрашное стремление к совершенствованию.

В заявлении клуба говорится, что дизайн формы вдохновлен философией «менталитета Мамбы», которая олицетворяет интенсивность тренировок и стремление к максимальным результатам.