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    «Барселона» посвятила гостевую форму на новый сезон Коби Брайнту

    Футбол
    «Барселона» представила новую гостевую форму на сезон 2025/26, созданную в коллаборации с брендом легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта.

    Гостевая футболка «Барселоны»
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    Гостевая футболка «Барселоны»

    Футболка выполнена в золотистом цвете с фиолетовыми и чёрными деталями, что отсылает к расцветке клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором Брайант провел всю свою карьеру.

    Вместо привычного логотипа Nike Swoosh на форме размещен логотип бренда Коби Брайанта — меч в ножнах (Kobe Sheath), символизирующий талант и бесстрашное стремление к совершенствованию.

    В заявлении клуба говорится, что дизайн формы вдохновлен философией «менталитета Мамбы», которая олицетворяет интенсивность тренировок и стремление к максимальным результатам.

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