выступят в первом туре Кубка России. Матч стартует в 18:30 по мск.

«Акрон» и «Балтика» подошли к этому поединку после очень красивых побед. « Акрон» со счетом 4:0 разгромил «Сочи», а «Балтика» выдала невероятную игру в матче со «Спартаком», победив «красно-белых» 3:0.

Пока непонятно, стоит ли ждать такой же яркой игры команд в этом поединке, но соперники однозначно интересные и борьба будет напряженная.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 2.29 на победу «Акрона», 3.50 на ничью, 3.05 на победу «Балтики».

Прогноз LiveSport.Ru: матч без голов не закончится.

Искусственный интеллект: прогнозирует победу «Акрона» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

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