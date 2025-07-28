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    Сакки: Итальянские команды не способны на равных конкурировать с топ-клубами

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    Великий итальянский тренер Арриго Сакки высказался об уровне Серии А и с сожалением констатировал, что ее уровень не дотягивает до ведущих европейских чемпионатов.

    Арриго Сакки
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    Арриго Сакки

    «Глядя на ситуацию в Италии, я чувствую, что могу посоветовать "Наполи" и "Интеру", которые являются двумя клубами, лучше всего подготовленными к борьбе на нескольких фронтах, сосредоточиться в первую очередь на Серии А. На мой взгляд, они пока не готовы бороться на равных с ведущими европейскими командами, и попытка сделать это может поставить под угрозу их кампанию в Серии А.

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    • Международные матчи истощают как мышцы, так и умственные способности игроков, что приводит к риску череды травм и неизбежному спаду формы. Чтобы играть на высоком уровне три раза в неделю, нужен очень большой состав, с игроками одинакового технического и физического уровня, а также с таким опытом и умением распоряжаться ресурсами, которых, честно говоря, я думаю, что у "Наполи" и "Интера" пока нет.

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    • Можно возразить: "Но ведь 'Интер' в прошлом сезоне вышел в финал, и, если бы им не пришлось столкнуться с этими монстрами из ПСЖ, возможно, мы бы сейчас вели другой разговор". Справедливое замечание, однако реальность такова, что итальянские команды, все без исключения, пока не дотягивают до уровня своих зарубежных конкурентов. Когда вы не можете позволить себе суперзвёзд, которые будоражат воображение людей, единственный выход — полагаться на саму игру. Со временем именно это и имеет значение», — приводит слова Сакки Football Italia.

    Сейчас Сакки 79 лет. Он считается одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Во главе «Милана» стал становился чемпионом Италии, два раза выигрывал Кубок чемпионов, сборную Италии привел к серебру на ЧМ-1994.

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