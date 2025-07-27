Эрик Гарсия прокомментировал решение лишить Тер Стегена капитанской повязки

Защитникзаявил, что вопрос о капитанской повязке для вратарядолжен решать главный тренер клуба

«Думаю, когда команда вернется в Барселону, тренер скажет об этом. В минувшем году проходило голосование. Не знаю, как будет в этом году, поэтому подождём возвращения и посмотрим», — цитирует Гарсию Mundo Deportivo.

анее СМИ сообщили, что руководство и тренерский штаб «Барселоны» согласовали решение лишить Марка-Андре тер Стегена капитанской повязки, мотивируя это необходимостью найти нового лидера.

На текущий момент капитанами «Барселоны» остаются Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья.