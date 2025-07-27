AS: Давид Алаба отказался от расторжения контракта с «Реалом»

Мадридскийпредложил 33-летнему защитникудосрочно расторгнуть контракт, который действует до лета 2026 года, сообщает AS.

Как отмечает источник, защитник отказался от этого предложения и намерен доиграть до конца соглашения. Алаба хочет получить всю причитающуюся ему сумму — 22,5 миллиона евро.

Клуб недоволен физической формой и постоянными травмами Алабы, из-за которых он пропустил множество матчей и не оправдал ожиданий после перехода из «Баварии» в 2021 году.

Давид Алаба с 2021 года провел за «Реал» 116 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 6 миллионов евро.