Команды по-разному стартовали в прошлом туре. «Динамо» со счетом 1:1 разошелся с «Балтикой». «Ростов» не устоял перед «Зенитом», проиграв 1:2.
Обе команды хотят победы, но при этом они сыграли вничью в двух очных матчах на турнире. Посмотрим, смогут ли «Динамо» и «Ростов» выявить победителя в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Динамо» — фаворит букмекеров. Они принимаются ставки с коэффициентами 1.67 и 5.15 соответственно.
- В этом прогнозе эксперты LiveSport назвали вероятного победителя матча.
- «Динамо» и «Ростов» по прогнозу ИИ должны сыграть вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
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