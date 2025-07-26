Во 2-м туре РПЛ московскоепримет. Старт поединка в 17:30 мск.

Команды по-разному стартовали в прошлом туре. «Динамо» со счетом 1:1 разошелся с «Балтикой». «Ростов» не устоял перед «Зенитом», проиграв 1:2.

Обе команды хотят победы, но при этом они сыграли вничью в двух очных матчах на турнире. Посмотрим, смогут ли «Динамо» и «Ростов» выявить победителя в этот раз.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Динамо» — фаворит букмекеров. Они принимаются ставки с коэффициентами 1.67 и 5.15 соответственно.

В этом прогнозе эксперты LiveSport назвали вероятного победителя матча.

«Динамо» и «Ростов» по прогнозу ИИ должны сыграть вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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