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    Антон Заболотный и Маркиньос«Спартак» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
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    «Динамо» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Во 2-м туре РПЛ московское «Динамо» примет «Ростов». Старт поединка в 17:30 мск.

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    Команды по-разному стартовали в прошлом туре. «Динамо» со счетом 1:1 разошелся с «Балтикой». «Ростов» не устоял перед «Зенитом», проиграв 1:2.

    Обе команды хотят победы, но при этом они сыграли вничью в двух очных матчах на турнире. Посмотрим, смогут ли «Динамо» и «Ростов» выявить победителя в этот раз.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Динамо» — фаворит букмекеров. Они принимаются ставки с коэффициентами 1.67 и 5.15 соответственно.

    • В этом прогнозе эксперты LiveSport назвали вероятного победителя матча.

    • «Динамо» и «Ростов» по прогнозу ИИ должны сыграть вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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