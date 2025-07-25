«Барселона» хочет лишить тер Стегена капитанской повязки

планирует забрать капитанскую повязку у вратаря, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство каталонцев и тренерский штаб приняли такое решение после недавнего поведения немецкого голкипера, когда он высказал недовольство работой клуба.

В настоящее время контакт тер Стегена с командой, тренерами и спортивным отделом сведен к минимуму, а сам он будет находиться вне работы в общей группе ближайшие три месяца.

Теперь главному тренеру Хансу-Дитеру Флику необходимо определиться, кто заменит тер Стегена в качестве капитана «Барселоны». Сейчас в группе капитанов числятся Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья.