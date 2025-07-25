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    «Барселона» хочет лишить тер Стегена капитанской повязки

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    «Барселона» планирует забрать капитанскую повязку у вратаря Марка-Андре тер Стегена, сообщает Mundo Deportivo.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    По данным источника, руководство каталонцев и тренерский штаб приняли такое решение после недавнего поведения немецкого голкипера, когда он высказал недовольство работой клуба.

    В настоящее время контакт тер Стегена с командой, тренерами и спортивным отделом сведен к минимуму, а сам он будет находиться вне работы в общей группе ближайшие три месяца.

    Теперь главному тренеру Хансу-Дитеру Флику необходимо определиться, кто заменит тер Стегена в качестве капитана «Барселоны». Сейчас в группе капитанов числятся Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья.

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