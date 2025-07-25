Семин: Важнее улучшить качество работы тренеров в ДЮСШ, а не менять лимит на легионеров

Российский тренерпрокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Ужесточение лимита? Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол. Поэтому, думаю, это не самое главное. Важнее улучшить качество работы тренеров в ДЮСШ и обратить внимание на все эти программы.

А конкуренция должна быть и у русских, и у иностранцев. Сильные и мощные футболисты рождаются только после этапа конкуренции, а искусственное ничего не даст. Есть другие моменты, которые нужно поправлять, лимит не так важен. Какой-то глобальной проблемы в нем не вижу», — приводит слова Семина Sport24.

В настоящий момент команды РПЛ могут выпускать на поле 8 иностранных футболистов, а в заявке может находиться 13 легионеров.