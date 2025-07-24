Марк-Андре тер Стеген пропустит около трех месяцев после операции на спине

Голкиперобъявил о необходимости операции на спине, из-за которой пропустит около трех месяцев.

«После тщательных консультаций с медицинской командой "Барселоны" самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению — это операция на спине. После последней спинной операции я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца», — написал тер Стеген в своих социальных сетях.

33-летний голкипер присоединился к «Барселоне» летом 2014 года. За 11 сезонов в Испании тер Стеген выиграл шесть раз становился чемпионом страны и шесть раз выигрывал Кубок Короля.

В 2015 году Марк-Андре тер Стеген стал обладателем Лиги чемпионов. В финале был обыгран «Ювентус» со счетом 3:1.