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    Марк-Андре тер Стеген пропустит около трех месяцев после операции на спине

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген объявил о необходимости операции на спине, из-за которой пропустит около трех месяцев.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «После тщательных консультаций с медицинской командой "Барселоны" самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению — это операция на спине. После последней спинной операции я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца», — написал тер Стеген в своих социальных сетях.

    33-летний голкипер присоединился к «Барселоне» летом 2014 года. За 11 сезонов в Испании тер Стеген выиграл шесть раз становился чемпионом страны и шесть раз выигрывал Кубок Короля.

    В 2015 году Марк-Андре тер Стеген стал обладателем Лиги чемпионов. В финале был обыгран «Ювентус» со счетом 3:1.

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