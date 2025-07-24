Луис Энрике отправил Рандаля Коло Муани в резерв «ПСЖ»

Главный тренер «ПCЖ»принял решение перевести нападающегов резервную команду. Об этом сообщает Le Parisien

Французский форвард, вернувшийся в «ПСЖ» после аренды в «Ювентусе», не входит в планы испанского специалиста. По данным источника, клуб ищет варианты для его продажи, однако на данный момент официальных предложений по трансферу не поступало. В резервной команде игроки тренируются с меньшей интенсивностью, что снижает риск травм и помогает сохранить форму до возможного перехода.

26-летний Коло Муани отыграл вторую часть сезона-2024/25 за «Ювентус», где в 22 матчах отметился 10 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2028 года.