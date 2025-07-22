Пожалуй, это самое интересное противостояние второго раунда. Встретятся два вице-чемпиона, которые в прошлом сезоне провели хорошую еврокубковую кампанию.
Напомним, что «Рейнджерс» дошел до четвертьфинала Лиги Европы, а «Панатинаикос» — до 1/8 финала Лиги конференций.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Это два опытных оппонента, которые явно не собираются уступать друг другу. Посмотрим, кто победит.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 1.76 и 4.90 — «Рейнджерс» является фаворитом букмекеров.
- Эксперты LiveSport.Ru назвали своего фаворита предстоящего матча.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Панатинаикос» смотрите на LiveCup.Run.
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