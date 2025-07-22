Обе команды провели успешный прошлый сезон. «Копенгаген» выиграл чемпионат и Кубок Дании, а «Дрита» стала чемпионом Суперлиги Косова.
Хозяева стартовали в новом сезоне с победы над «Виборгом», а «Дрита» провела два успешных поединка против люксембургского «Дюфферданжа», благодаря чему и прошла во второй раунд.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Отметим, что для гостей это лишь четвертый раз участия в квалификации еврокубков. Ранее ему не удавалось пройти дальше третьего раунда.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры: разница в коэффициентах значительная — 1.09 на «Копенгаген», 20.0 на «Дриту».
- Эксперты LiveSport делают ставку на результативность. Подробнее в их прогнозе.
- Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Дрита» смотрите на LiveCup.Run.
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