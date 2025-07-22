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    «Копенгаген» — «Дрита»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Копенгаген Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    22 июля в Дании состоится матч «Копенгаген» — «Дрита». Команды встретятся в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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    Обе команды провели успешный прошлый сезон. «Копенгаген» выиграл чемпионат и Кубок Дании, а «Дрита» стала чемпионом Суперлиги Косова.

    Хозяева стартовали в новом сезоне с победы над «Виборгом», а «Дрита» провела два успешных поединка против люксембургского «Дюфферданжа», благодаря чему и прошла во второй раунд.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Отметим, что для гостей это лишь четвертый раз участия в квалификации еврокубков. Ранее ему не удавалось пройти дальше третьего раунда.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры: разница в коэффициентах значительная — 1.09 на «Копенгаген», 20.0 на «Дриту».

    • Эксперты LiveSport делают ставку на результативность. Подробнее в их прогнозе.

    • Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Дрита» смотрите на LiveCup.Run.

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