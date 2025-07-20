18:00Зенит — РостовОнлайн
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    «Зенит» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 1-го тура чемпионата России «Зенит»«Ростов» состоится 20 июля в 18:00 мск на «Газпром Арене».

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    В прошлом сезоне «Зенит» отстал от «Краснодара» на один пункт и позволил стать ему чемпионом. Теперь же питерцы постараются изо всех сил, чтобы вернуть себе звание лучших.

    «Ростов» не убедил в межсезонье, а учитывая его сложности «сельмашей» в играх с «Зенитом», сегодня им будет крайне сложно. «Сине-бело-голубые» выиграли 5 последних поединков простив «Ростова», причем четыре из них всухую. Оставят ли хозяев хоть какие-то шансы своему сопернику в этот раз?

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 1.31 на «Зенит», 9.50 на «Ростов», ничья выставлена за 5.70.

    • Ставки на игру можно найти в прогнозе экспертов сайта LiveSport.Ru.

    • Искусственный интеллект дал свой прогноз, согласно котором «Зенит» выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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