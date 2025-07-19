В первом туре РПЛпримет. Матч запланирован на 19 июля 15:30 мск.

«Акрон» до этого момента оставался без побед. Хозяева проиграли два последних матча прошлого сезона, а также не смогли выиграть ни одной встречи в рамках подготовки к предстоящему розыгрышу.

Если у «Акрона» 4 игры без побед, то у «Крыльев» эта цифра достигает отметки в 6 матчей. Из хорошего — самарцы добыли ничью 2:2 со «Спартаком» в контрольном поединке. Однако после клуб минимально проиграл «Ахмату».

Календарь и таблица РПЛ

Обе команды жаждут победить. Это даст хороший старт в новом сезоне. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Акрон» дважды переиграл «Крылья Советов».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.59 и 2.81 — букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами.

Эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями, сможет ли «Ахмат» обыграть «Крылья» в третий раз подряд. Подробнее в прогнозе.

Ставка ИИ — крупная победа «Крыльев Советов» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.