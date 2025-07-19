ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеЭкитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль» и еще пять вариантов самого жаркого трансферного противостояния лета
    Все новости спорта

    «Акрон» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Акрон Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В первом туре РПЛ «Акрон» примет «Крылья Советов». Матч запланирован на 19 июля 15:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Акрон» до этого момента оставался без побед. Хозяева проиграли два последних матча прошлого сезона, а также не смогли выиграть ни одной встречи в рамках подготовки к предстоящему розыгрышу.

    Если у «Акрона» 4 игры без побед, то у «Крыльев» эта цифра достигает отметки в 6 матчей. Из хорошего — самарцы добыли ничью 2:2 со «Спартаком» в контрольном поединке. Однако после клуб минимально проиграл «Ахмату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Обе команды жаждут победить. Это даст хороший старт в новом сезоне. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Акрон» дважды переиграл «Крылья Советов».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.59 и 2.81 — букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами.

    • Эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями, сможет ли «Ахмат» обыграть «Крылья» в третий раз подряд. Подробнее в прогнозе.

    • Ставка ИИ — крупная победа «Крыльев Советов» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Стартует ли «Локомотив» с победы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Начнет ли «Акрон» новый сезон с победы в РПЛ?
  • «Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры