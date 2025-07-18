Ловчев назвал команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССРвысказался о том, кто будет бороться за выживание в новом сезоне РПЛ.

«На вылет будут команды, которые зашли в РПЛ, и все те же, которые боролись за выживание в прошлом сезоне. К моему хорошему другу главному тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву в команду пришло девять новичков. Но в этом хорошего ничего нет. Да, он получил игроков выше класса, но чтобы настроить команду ему потребуется еще год. Мы разделили таблицу на три части. Первая — та, которая будет бороться за чемпионство. Дальше — "Ростов" и компания. Третья — остальные команды, которые будут бороться за выживание.

Поймите, что уровень Первой лиги и РПЛ очень сильно отличается. И не надо говорить, что "Балтика" в товарищеской игре обыграла "Зенит". Это все забудется, если команда будет идти внизу турнирной таблицы. Одна игра ничего из себя не представляет. Обыграли топовый клуб в товарищеском матче — потешили свое самолюбие, только и всего. Все решит чемпионат, как ты будешь набирать очки, как будет развиваться борьба и так далее», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 18 июля.