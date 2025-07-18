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    Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку»

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    Новым наставником песчанокопской «Чайки» стал Дмитрий Комбаров. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Дмитрий Комбаров — главный тренер ФК "Чайка". Соглашение со специалистом заключено на один год.

    Дмитрий Владимирович — российский футболист, известный по выступлениям за московские клубы "Динамо", "Спартак", самарские "Крылья Советов" и сборную России. Он стал чемпионом России — 2016/2017, серебряным призёром — 2011/2012 и дважды бронзовым призёром, в 2008 и 2017/2018 сезонах. Также выиграл Суперкубок России в 2017 году. Кроме того, Дмитрий Комбаров является вторым игроком в истории "Спартака", сыгравшим 200 матчей в чемпионатах России, после Егора Титова. На его счету 37 матчей за сборную. Он участвовал в чемпионате Европы 2012 года, чемпионате мира 2014 года, отборочных матчах к чемпионату Европы 2016 года, а также в Кубке конфедераций 2017 года, который проходил в России.

    Тренерская карьера специалиста началась в петербургской "Звезде" в 2022 году. Под руководством Дмитрия Комбарова "Звезда" достигла рекорда: первый выход в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. 19 января 2024 года стал главным тренером московского "Спартака-2". В марте 2025 года получил лицензию UEFA Pro.

    Добро пожаловать в Стаю, Дмитрий Владимирович! » — написано в заявлении клуба.

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