Игнатьев: «Спартак» готовится к сезону со знанием дела

Бывший вице-президент «Торпедо»оценил готовность московскогок новому сезону.

«Московский "Спартак" на изломе. Команда находится в поиске игровой структуры. В атаке пока не всё выстроено, хотя в середине поля готовят много атак, чтобы вскрыть оборону соперника. Но команда готовится к сезону со знанием дела, хотя и не всё получается у спартаковцев.

Будем надеяться, что с первого тура команда будет показывать хорошую игру», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

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В минувшем сезоне москвичи заняли 4-е место в таблице РПЛ. Команду возглавляет серб Деян Станкович.