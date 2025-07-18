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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Игнатьев: «Спартак» готовится к сезону со знанием дела

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    Бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев оценил готовность московского «Спартака» к новому сезону.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Московский "Спартак" на изломе. Команда находится в поиске игровой структуры. В атаке пока не всё выстроено, хотя в середине поля готовят много атак, чтобы вскрыть оборону соперника. Но команда готовится к сезону со знанием дела, хотя и не всё получается у спартаковцев.

    Будем надеяться, что с первого тура команда будет показывать хорошую игру», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

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    В минувшем сезоне москвичи заняли 4-е место в таблице РПЛ. Команду возглавляет серб Деян Станкович.

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