Матчсостоится 17 июля в 03:30 по московскому времени.

«Миннесота» не проигрывает уже 4 тура подряд и стремиться возглавить таблицу Западной конференции. «Лос-Анджелес» выиграл два матча подряд и пытается закрепиться в первой семерке, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.

У кого же больше шансов на успех? «Миннесота» часто встречается с трудностями в матчах против «Лос-Анджелеса». Три матча из четырех были за гостями. Даже в своих стенах «Юнайтед» не могут победит «черно-золотых». Посмотрим, как сложится ситуация в этот раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Букмекеры на не смогли определить явного фаворита: 2.48 на победу «Миннесоты», 2.77 на победу «Лос-Анджелеса».

Эксперты LiveSport обратили внимание на удачные выступления гостей против «Миннесоты». Они предложили свои ставки в прогнозе.

По мнению ИИ, будет мировая со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.