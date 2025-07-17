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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Матч «Миннесота»«Лос-Анджелес» состоится 17 июля в 03:30 по московскому времени.

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    «Миннесота» не проигрывает уже 4 тура подряд и стремиться возглавить таблицу Западной конференции. «Лос-Анджелес» выиграл два матча подряд и пытается закрепиться в первой семерке, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.

    У кого же больше шансов на успех? «Миннесота» часто встречается с трудностями в матчах против «Лос-Анджелеса». Три матча из четырех были за гостями. Даже в своих стенах «Юнайтед» не могут победит «черно-золотых». Посмотрим, как сложится ситуация в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Букмекеры на не смогли определить явного фаворита: 2.48 на победу «Миннесоты», 2.77 на победу «Лос-Анджелеса».

    • Эксперты LiveSport обратили внимание на удачные выступления гостей против «Миннесоты». Они предложили свои ставки в прогнозе.

    • По мнению ИИ, будет мировая со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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