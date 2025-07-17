Хозяева проиграли впервые за долгое время. Ошибка стоила им первой строчки. При этом «Интер» сейчас — лучшая команда конференции по результатам. Она уверенно шагает вверх по таблице, побеждая матч за матчем.
Сможет ли «Интер» конвертировать последние успехи в победу? Клубу тяжело в Цинциннати. Здесь чаще всего верх берут хозяева. Тем не менее эксперты считают, что в этой паре нет явного фаворита.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 2.67 и 2.39 соответственно.
- Эксперты LiveSport. Ru дают «Интеру» хорошие шансы. Ставки можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект говорит, что «Интер» победит 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup. Run.
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