приметв поединке регулярного чемпионата МЛС Восточной конференции. Начало в 02:30 мск.

Хозяева проиграли впервые за долгое время. Ошибка стоила им первой строчки. При этом «Интер» сейчас — лучшая команда конференции по результатам. Она уверенно шагает вверх по таблице, побеждая матч за матчем.

Сможет ли «Интер» конвертировать последние успехи в победу? Клубу тяжело в Цинциннати. Здесь чаще всего верх берут хозяева. Тем не менее эксперты считают, что в этой паре нет явного фаворита.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 2.67 и 2.39 соответственно.

Эксперты LiveSport. Ru дают «Интеру» хорошие шансы. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект говорит, что «Интер» победит 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.