проведут очный поединок в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС.

В предстоящем поединке «Чикаго» имеет возможность обойти «Шарлотт» и подняться в зону плей-офф Восточной конференции. Для этого клуб должен победить, однако в 5 турах у него только одна победа.

При этом «Атланта» сейчас показывает не самый лучший результат — две ничьи и три поражения в пяти матчах. До зоны плей-офф хозяевам еще очень далеко.

Отметим, что традиционно «Атланта» хорошо играет против «Чикаго» на своем стадионе. Сможет ли она воспользоваться домашними стенами?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 2.30 и 2.76 в пользу «Атланты».

Эксперты LiveSport предсказывают «Атланте» успех. Ставки на матч доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что будет ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атланта» — «Чикаго» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.