В предстоящем поединке «Чикаго» имеет возможность обойти «Шарлотт» и подняться в зону плей-офф Восточной конференции. Для этого клуб должен победить, однако в 5 турах у него только одна победа.
При этом «Атланта» сейчас показывает не самый лучший результат — две ничьи и три поражения в пяти матчах. До зоны плей-офф хозяевам еще очень далеко.
Отметим, что традиционно «Атланта» хорошо играет против «Чикаго» на своем стадионе. Сможет ли она воспользоваться домашними стенами?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 2.30 и 2.76 в пользу «Атланты».
- Эксперты LiveSport предсказывают «Атланте» успех. Ставки на матч доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что будет ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атланта» — «Чикаго» смотрите на LiveCup. Run.
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