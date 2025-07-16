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    Шесть игроков «Манчестер Сити» могут покинуть клуб

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Как сообщает The Athletic, «Манчестер Сити» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По информации источника, главный тренер Хосеп Гвардиола планирует сократить численность состава на следующий сезон.

    В числе потенциальных игроков на выход — защитники Джон Стоунз и Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Клаудио Эчеверри и Илкай Гюндоган, а также нападающий Оскар Бобб.

    В сезоне-2024/25 горожане финишировали на третьем месте в чемпионате Англии, набрав 71 очко. В Лиге чемпионов команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3, 1:3).

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