Шесть игроков «Манчестер Сити» могут покинуть клуб

Как сообщает The Athletic,может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно.

По информации источника, главный тренер Хосеп Гвардиола планирует сократить численность состава на следующий сезон.

В числе потенциальных игроков на выход — защитники Джон Стоунз и Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Клаудио Эчеверри и Илкай Гюндоган, а также нападающий Оскар Бобб.

В сезоне-2024/25 горожане финишировали на третьем месте в чемпионате Англии, набрав 71 очко. В Лиге чемпионов команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3, 1:3).