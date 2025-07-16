Гости выиграли первый матч со счетом 1:0. Это не обеспечило им спокойствие на предстоящий поединок, поэтому интрига все еще сохраняется.
«Шелбурн» неплохо показал себя в домашних стенах, но сможет ли клуб так же выступить на поле «Линфилда». Хозяева наверняка попытаются оказать на соперника сильное давление при поддержке домашних трибун.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.61 и 2.46 на победу в матче, 3.50 и 1.27 на проход во второй раунд.
- Свои ставки на игру предложили эксперты LiveSport. Ru. С ними можно ознакомиться в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Линфилда» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Линфилд» — «Шелбурн» смотрите на LiveCup. Run.
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