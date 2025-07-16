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    «Линфилд» — «Шелбурн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Клубы «Линфилд» и «Шелбурн» встретятся в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 21:45 мск.

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    Гости выиграли первый матч со счетом 1:0. Это не обеспечило им спокойствие на предстоящий поединок, поэтому интрига все еще сохраняется.

    «Шелбурн» неплохо показал себя в домашних стенах, но сможет ли клуб так же выступить на поле «Линфилда». Хозяева наверняка попытаются оказать на соперника сильное давление при поддержке домашних трибун.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.61 и 2.46 на победу в матче, 3.50 и 1.27 на проход во второй раунд.

    • Свои ставки на игру предложили эксперты LiveSport. Ru. С ними можно ознакомиться в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Линфилда» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Линфилд» — «Шелбурн» смотрите на LiveCup. Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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