Мальтийский клубсыграет с литовскимв ответном матче первого раунда отбора Лиги чемпионов. Начало в 20:00 мск.

В прошлый раз чемпион Литвы выиграл со счетом 2:0. Теперь дело за техникой. Нужно спокойно довести дело до конца.

«Жальгирис» ранее уже проходил этап квалификации. Клуб почти каждый сезон участвует в отборочных циклах еврокубков. «Хамрун» в этом плане менее опытный, так что его способность отыграться и пройти такого сильного соперника остается под вопросом.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.03 и 3.45 на победу соответственно, 5.30 и 1.13 на проход в следующий раунд.

Эксперты LiveSport уверены в чемпионе Литвы. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Жальгирис» смотрите на LiveCup. Run.

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