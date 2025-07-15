В прошлый раз чемпион Литвы выиграл со счетом 2:0. Теперь дело за техникой. Нужно спокойно довести дело до конца.
«Жальгирис» ранее уже проходил этап квалификации. Клуб почти каждый сезон участвует в отборочных циклах еврокубков. «Хамрун» в этом плане менее опытный, так что его способность отыграться и пройти такого сильного соперника остается под вопросом.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.03 и 3.45 на победу соответственно, 5.30 и 1.13 на проход в следующий раунд.
- Эксперты LiveSport уверены в чемпионе Литвы. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Жальгирис» смотрите на LiveCup. Run.
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