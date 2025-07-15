В первом матче «Ноа» стал ближе к тому, чтобы пройти во второй раунд. Клуб выиграл 1:0. В любом случае армяне уже пишут новую историю, так как до этого в ЛЧ они не играли.
«Будучность» наверняка делает ставку на домашние стены. Однако тенденция складывается негативная. Уже второй матч подряд черногорский клуб терпит поражение.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: на победу «Будучности» дают 3.15, на победу «Ноа» — 2.24. Ставки на проход команд во второй раунд принимаются с коэффициентами 4.50 и 1.18.
- Эксперты LiveSport. Ru рассказали, сможет ли «Ноа» довести дело до второго раунда.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Будучность» — «Ноа» смотрите на LiveCup. Run.
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