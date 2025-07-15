15 июля в Подгорице состоится ответный матч первого раунда отбора Лиги чемпионов между. Начало в 22:00 мск.

В первом матче «Ноа» стал ближе к тому, чтобы пройти во второй раунд. Клуб выиграл 1:0. В любом случае армяне уже пишут новую историю, так как до этого в ЛЧ они не играли.

«Будучность» наверняка делает ставку на домашние стены. Однако тенденция складывается негативная. Уже второй матч подряд черногорский клуб терпит поражение.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: на победу «Будучности» дают 3.15, на победу «Ноа» — 2.24. Ставки на проход команд во второй раунд принимаются с коэффициентами 4.50 и 1.18.

Эксперты LiveSport. Ru рассказали, сможет ли «Ноа» довести дело до второго раунда.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Будучность» — «Ноа» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.