«Брейдаблик» разгромил «Эгнатию» и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Исландскийразгромил в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов албанскуюсо счетом 5:0.

Дублями в составе победителей Агуст Торстейнссон (16' и 27') и Виктор Эйнарссон (23' и 38'). Еще один мяч на счету Оли Омарссона на 69-й минуте матча.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Брейдаблик — Эгнатия 5:0 Голы: 1:0 Agust Orri Thorsteinsson (16'), 2:0 Виктор Карл Эйнарссон (23'), 3:0 Agust Orri Thorsteinsson (27'), 4:0 Виктор Карл Эйнарссон (38'), 5:0 Oli Omarsson (69'), 2:4 Ryan Fallowfield (69'), 2:5 Киффер Мур (73') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Асгейр Хельги Оррасон, Виктор Эрн Маргейрссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон (Габриел Снайр Халлссон, 86'), Антон Лойи Лудвикссон, Виктор Карл Эйнарссон (Кристинн Стейндорссон, 74'), Valgeir Valgeirsson, Kristinn Jonsson (Arnor Jonsson, 58'), Agust Orri Thorsteinsson (Gunnleifur Orri Gunnleifsson, 86'), Tobias Bendix Thomsen (Кристофер Кристинссон, 74'), Oli Omarsson Эгнатия: Арбенит Джемайли, Абдурраман Фангай, Фернандо Медейрос, Альбано Алекси, Сумаила Бакайоко, Ildi Gruda, Kastriot Selmani (Daniel Wotlai, 74'), Mohammed Yahaya (Leo Melo, 46'), Anio Poci (Замиг Алиев, 43'), Eljon Sota, Mario Dajsinani Предупреждения: Альбано Алекси (29'), Хёскульдур Гюннлёйхссон (33'), Абдурраман Фангай (42'), Kastriot Selmani (45'), Фернандо Медейрос (45 + 3'), Leo Melo (47'), Арбенит Джемайли (76'), Eljon Sota (90 + 1'), Кристинн Стейндорссон (90 + 3')

«Брейдаблик» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 5:1, тем самым сполна отыгравшись за поражение в первом матче, который завершился минимальной победой «Эгнатии».

Чемпион Исландии в следующем раунде сыграет против польского «Леха».