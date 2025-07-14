Губерниев: Самый популярный вид спорта в России и мире — футбол

Комментаторвысказался по поводу популярности видов спорта в нашей стране.

«Не надо изобретать велосипед. Самый популярный вид спорта в России и мире — футбол. Очень здорово, что ведутся такие споры. Хоккей приближается к футболу и во многом объединяет Россию, как и футбол, фигурное катание, биатлон. Но спорт номер один в стране — футбол.

Я бы мог сказать, что баскетбол и волейбол могут сравниться по популярности с футболом и хоккеем, но это не так. Хотя все чаще вижу, как на открытых площадках в волейбол играют дети, прям как в моем детстве. У нас такой хороший спортивный бум.

В волейболе и баскетболе у нас хорошие чемпионаты. Но на фоне нашего отстранения к хоккею какое-то особенное внимание. Мы видим хорошие рейтинги и что на хоккейные матчи билеты достать невозможно. Люди с удовольствием ходят на хоккей, но все-таки футбол есть футбол», — цитирует Губерниева Sport24.