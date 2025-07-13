«Филадельфия» проиграла два последних поединка, но несмотря на это, она все еще имеет шансы на то, чтобы возглавить таблицу. Для этого ей нужно побеждать.
«Быки» сейчас не в лучшей форме. Они не могут выиграть уже четвертый тур подряд. При этом три последних поединка клуб закончил вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Филадельфию» фаворитом — 1.73 против 4.55.
- Аналитики сайта LiveSport в своем прогнозе дали две ставки на результативность предстоящего поединка.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Филадельфия» — «Нью-Йорк Ред Буллз» смотрите на LiveCup. Run.
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