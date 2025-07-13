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    «Чикаго» — «Сан-Диего»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Матч регулярного чемпионата МЛС «Чикаго»«Сан-Диего» состоится 13 июля в 03:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Чикаго» предстоит встреча с лидером Западной конференции, который проиграл в прошлом туре и будет стремиться к тому, чтобы реабилитироваться после поражения.

    К первому очному поединку «Чикаго» подошел с четырьмя поражениями в пяти играх. «Сан-Диего» имеет только одно фиаско за тот же период, в остальных случаях клуб побеждал. «Файр» ждет крайне непростой поединок.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.66 и 2.44.

    • Аналитики LiveSport. Ru назвали вероятного победителя предстоящего матча.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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