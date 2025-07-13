«Чикаго» предстоит встреча с лидером Западной конференции, который проиграл в прошлом туре и будет стремиться к тому, чтобы реабилитироваться после поражения.
К первому очному поединку «Чикаго» подошел с четырьмя поражениями в пяти играх. «Сан-Диего» имеет только одно фиаско за тот же период, в остальных случаях клуб побеждал. «Файр» ждет крайне непростой поединок.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.66 и 2.44.
- Аналитики LiveSport. Ru назвали вероятного победителя предстоящего матча.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup. Run.
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