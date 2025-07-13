Матч регулярного чемпионата МЛСсостоится 13 июля в 03:30 по мск.

«Чикаго» предстоит встреча с лидером Западной конференции, который проиграл в прошлом туре и будет стремиться к тому, чтобы реабилитироваться после поражения.

К первому очному поединку «Чикаго» подошел с четырьмя поражениями в пяти играх. «Сан-Диего» имеет только одно фиаско за тот же период, в остальных случаях клуб побеждал. «Файр» ждет крайне непростой поединок.

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.66 и 2.44.

Аналитики LiveSport. Ru назвали вероятного победителя предстоящего матча.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup. Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.