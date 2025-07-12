Карасев: Хочу доказать самому себе, что могу судить практически безупречно

Российский футбольный арбитрвысказался о своих планах на следующий сезон.

«Уже говорил, что прошедший сезон мне не удался по многим причинам: по здоровью, по принятию решений — по всему. Как-то в колею не попал — не сложилось.

Хочу, чтобы этот сезон остался в прошлом, чтобы он был самым плохим из всех, что у меня были и будут. Хотя на самом деле этот сезон и был самым плохим в карьере. Так что хочу доказать, прежде всего, самому себе, что я на уровне и могу судить не просто намного лучше, а практически безупречно: разбираться там, где обязан разбираться», — цитирует Карасева Sport24.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует уже на следующей неделе.