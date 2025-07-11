Митрофанов: Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия

Генеральный секретарь Российского футбольного союзавысказался о последних проблемах в отечественном футболе.

«Здесь надо отталкиваться от другого. Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача — создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаём механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы — по выявлению противоправной деятельности», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что «Оренбург» выступит в предстоящем сезоне РПЛ вместо «Торпедо».