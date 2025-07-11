ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным
    Все новости спорта

    Бэйл: Ожидаю перемен в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями от игры мадридского клуба под руководством Хаби Алонсо.

    Гарет Бэйл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бэйл

    «Хаби Алонсо всегда присутствовал на всех тренировках, обращал внимание на детали и серьёзно относился к делу. Я знал, что он станет выдающимся тренером.

    Может ли Хаби заставить работать таких звёзд, как Мбаппе и Вини? Если посмотреть на то, что он сделал с "Байером", то ответ будет положительным. А теперь у него есть игроки получше и, возможно, больший трансферный бюджет. Я думаю, Хаби пользуется уважением игроков, и они будут бороться за него. Так что я ожидаю больших перемен и чёткого стиля игры, и если кто-то не справится с задачей, Хаби без колебаний отправит его на скамейку», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.

    Напомним, что летом Алонсо покинул «Байер» и перебрался в «Реал», где сменил Карло Анчелотти.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Нзечукву станет «криптонитом» для Вальтера Уокера?
  • Нзечукву — Уокер. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Навоне обыграет Серундоло и возьмет титул в Брауншвейге?
  • Навоне — Серундоло. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Завтра в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Нзечукву — Уокер
  • Бои
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Росарио Сентраль — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры