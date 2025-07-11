Бэйл: Ожидаю перемен в «Реале»

Бывший футболистподелился ожиданиями от игры мадридского клуба под руководством

«Хаби Алонсо всегда присутствовал на всех тренировках, обращал внимание на детали и серьёзно относился к делу. Я знал, что он станет выдающимся тренером.

Может ли Хаби заставить работать таких звёзд, как Мбаппе и Вини? Если посмотреть на то, что он сделал с "Байером", то ответ будет положительным. А теперь у него есть игроки получше и, возможно, больший трансферный бюджет. Я думаю, Хаби пользуется уважением игроков, и они будут бороться за него. Так что я ожидаю больших перемен и чёткого стиля игры, и если кто-то не справится с задачей, Хаби без колебаний отправит его на скамейку», — приводит слова Бэйла Madrid Universal.

Напомним, что летом Алонсо покинул «Байер» и перебрался в «Реал», где сменил Карло Анчелотти.