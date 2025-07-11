Бэйл: Модрич — исключительный игрок

Бывший футболистотреагировал на уходиз мадридского клуба.

«Лука Модрич — исключительный игрок. В "Тоттенхэм" он приехал миниатюрным, и мы не ожидали, что он добьется успеха в английской Премьер-лиге. Но он поразил всех, а со временем стал похож на изысканное вино, становясь лучше с возрастом. Он мог бы играть и дальше, но "Реал" предпочитает предоставлять возможности молодым. Было очень приятно играть рядом с ним», — цитирует слова Бэйла Madrid Universal.

Модрич покинул мадридский клуб по истечению контракта. Ранее стало известно, что вице-чемпион 2018 года перейдет в «Милан» на правах свободного агента.