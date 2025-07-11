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    Бэйл: Модрич — исключительный игрок

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    Бывший футболист «Реала» Гарет Бейл отреагировал на уход Луки Модрича из мадридского клуба.

    Лука Модрич и Гарет Бэйл
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    Лука Модрич и Гарет Бэйл

    «Лука Модрич — исключительный игрок. В "Тоттенхэм" он приехал миниатюрным, и мы не ожидали, что он добьется успеха в английской Премьер-лиге. Но он поразил всех, а со временем стал похож на изысканное вино, становясь лучше с возрастом. Он мог бы играть и дальше, но "Реал" предпочитает предоставлять возможности молодым. Было очень приятно играть рядом с ним», — цитирует слова Бэйла Madrid Universal.

    Модрич покинул мадридский клуб по истечению контракта. Ранее стало известно, что вице-чемпион 2018 года перейдет в «Милан» на правах свободного агента.

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