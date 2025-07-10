Украинский клуб сыграет с третьей командой финской Высшей лиги, последние результаты которой — одно поражение и три победы в пяти играх.
«Горняки» только начинают свой сезон. Для них это будет первый официальный поединок. Финны же в более оптимальной форме. Посмотрим, как это скажется на результате.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.17 на победу «Шахтера», 22.0 на победу «Ильвеса».
- Эксперты LiveSport пророчат «Шахтеру» успех и предлагают неплохую ставку за 2.25.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Шахтера» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Ильвес» смотрите на LiveCup.Run.
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