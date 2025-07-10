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    Сент-Патрикс — Хегельман Литауен: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 21:45 мск. 10.07.2025 в квалификации Лиги конференций начнется футбольный матч между командами Сент-Патрикс и Хегельман Литауен. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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