10 июля в Варшавепримет казахский клубв рамках поединка первого раунда квалификации Лиги Европы. Поединок стартует в 22:00 мск.

«Легия» выиграла два контрольных поединка и наверняка готова войти в сезон. Клуб имеет большой опыт выступлений в еврокубках, поэтому третьей команде чемпионата Казахстана однозначно будет непросто.

В нынешнем сезоне «Актобе» прыгнул выше головы и сыграет в квалификации Лиги Европы. В начале прошлого сезона казахи не смогли преодолеть эту же стадию отбора в Лиге конференций. Получится ли сегодня у гостей заложить фундамент успеха?

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: ожидаемо «Легия» выступила в роли фаворита, коэффициенты на победу составили 1.21 и 10.2 соответственно.

Эксперты LiveSport дают гостям мало шансов. В своем прогнозе они рассказали, чего ждать от поединка.

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Легии» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Легия» — «Актобе» смотрите на LiveCup.Run.

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