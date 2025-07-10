«Легия» выиграла два контрольных поединка и наверняка готова войти в сезон. Клуб имеет большой опыт выступлений в еврокубках, поэтому третьей команде чемпионата Казахстана однозначно будет непросто.
В нынешнем сезоне «Актобе» прыгнул выше головы и сыграет в квалификации Лиги Европы. В начале прошлого сезона казахи не смогли преодолеть эту же стадию отбора в Лиге конференций. Получится ли сегодня у гостей заложить фундамент успеха?
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: ожидаемо «Легия» выступила в роли фаворита, коэффициенты на победу составили 1.21 и 10.2 соответственно.
- Эксперты LiveSport дают гостям мало шансов. В своем прогнозе они рассказали, чего ждать от поединка.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Легии» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Легия» — «Актобе» смотрите на LiveCup.Run.
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