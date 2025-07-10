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    «Легия» — «Актобе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Легия Актобе Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    10 июля в Варшаве «Легия» примет казахский клуб «Актобе» в рамках поединка первого раунда квалификации Лиги Европы. Поединок стартует в 22:00 мск.

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    «Легия» выиграла два контрольных поединка и наверняка готова войти в сезон. Клуб имеет большой опыт выступлений в еврокубках, поэтому третьей команде чемпионата Казахстана однозначно будет непросто.

    В нынешнем сезоне «Актобе» прыгнул выше головы и сыграет в квалификации Лиги Европы. В начале прошлого сезона казахи не смогли преодолеть эту же стадию отбора в Лиге конференций. Получится ли сегодня у гостей заложить фундамент успеха?

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: ожидаемо «Легия» выступила в роли фаворита, коэффициенты на победу составили 1.21 и 10.2 соответственно.

    • Эксперты LiveSport дают гостям мало шансов. В своем прогнозе они рассказали, чего ждать от поединка.

    • Прогноз искусственного интеллекта: победа «Легии» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Легия» — «Актобе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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