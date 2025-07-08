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    Флориана — Хаверфордуэст Каунти: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 20:30 мск. 08.07.2025 в квалификации Лиги конференций начнется футбольный матч между командами Флориана и Хаверфордуэст Каунти. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Флориана — Хаверфордуэст Каунти обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Прогноз на матч Флориана — Хаверфордуэст Каунти

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