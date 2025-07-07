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    Таранов: Если Файзуллаев видит развитие в другом чемпионате, ЦСКА стоит его продать

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    Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном уходе полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА
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    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА

    «Надо понимать, о чём думает сам Файзуллаев. Если он видит развитие в другом чемпионате, ЦСКА стоит его продать. Но, если он горит желанием играть в России и предан клубу, конечно, стоит постараться всеми способами сохранить такого футболиста.

    Схема — это всего лишь схема. Всю игру строят футболисты. Нельзя играть по шаблонам, ведь все решения принимаются молниеносно. Неправильно говорить о будущем Файзуллаева в ЦСКА, отталкиваясь от новой игровой схемы. Футболисты на то и профессиональные игроки, чтобы подстраиваться под разные схемы», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • В прошедшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 27 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевых передач.

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