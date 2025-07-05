Матч 1/4 финала плей-офф клубного чемпионата мирасостоится 5 июля «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Начало в 04:00 мск.

«Палмейрас» добрался до четвертьфинала после победы над «Ботафого». «Зелено-белым» понадобились овертаймы, чтобы обыграть соперника.

«Челси» провел тяжелый поединок с «Бенфикой», в котором также были овертаймы, однако уже после 90 минут лондонцы успешно довели дело до победного конца.

Это будет вторая игра команд между собой. В 2022 году «Челси» и «Палмейрас» встречались в финале клубного мундиаля и «аристократы» выиграли 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 4.40 и 1.99 — «Челси» фаворит встречи. Ставки на проход в полуфинал принимаются с коэффициентами 2.75 и 1.47.

Эксперты LiveSport назвали победителя предстоящего поединка.

ИИ предсказал «Челси» минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Палмейрас» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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