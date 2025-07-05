«Палмейрас» добрался до четвертьфинала после победы над «Ботафого». «Зелено-белым» понадобились овертаймы, чтобы обыграть соперника.
«Челси» провел тяжелый поединок с «Бенфикой», в котором также были овертаймы, однако уже после 90 минут лондонцы успешно довели дело до победного конца.
Это будет вторая игра команд между собой. В 2022 году «Челси» и «Палмейрас» встречались в финале клубного мундиаля и «аристократы» выиграли 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 4.40 и 1.99 — «Челси» фаворит встречи. Ставки на проход в полуфинал принимаются с коэффициентами 2.75 и 1.47.
- Эксперты LiveSport назвали победителя предстоящего поединка.
- ИИ предсказал «Челси» минимальную победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Палмейрас» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
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