ЦСКА одержал победу над ОФК в заключительном туре Братского Кубка

В Москве на «ВЭБ Арене» завершился заключительный матч Братского кубка — 2025 между московским ЦСКА и белградским. Победу со счетом 4:2 одержали футболисты

Счет в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 6-й минуте. На 22-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество. Нападающий Тамерлан Мусаев довел счет до разгромного — 3:0 на 25-й.

Во втором тайме на 57-й минуте вингер Кирилл Глебов забил четвертый гол, отправив мяч в пустые ворота после серии рикошетов. На 70-й минуте Кабич смог размочить счет в матче, отправив первый мяч в ворота ЦСКА. На 89-й минуте полузащитник ОФК Милош Пантович реализовал пенальти — 4:2.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) ЦСКА — Белград 4:2 Голы: 1:0 Игорь Дивеев (6'), 2:0 Игорь Дивеев (22'), 3:0 Тамерлан Мусаев (25'), 4:0 Kirill Glebov (57'), 4:1 Урош Кабич (70'), 4:2 Милош Пантович (пенальти) (89')

ЦСКА занял второе место, набрав шесть очков и имея разницу голов +4. Победителем турнира стало московское «Динамо», также с шестью очками, но с лучшей разницей голов (+6).