Рэмси продолжит карьеру в Мексике

стал игроком мексиканского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

33-летний футболист присоединился к «Пумас» на правах свободного агента.

Из-за травмы Рэмси пропустил концовку прошлого сезона, но продолжал выполнять тренерские функции. Его бывшая команда, «Кардифф Сити», по итогам сезона-2024/25 заняла последнее место в Чемпионшипе и вылетела в английскую Первую лигу.

«Пумас» завершил прошлый сезон в чемпионате Мексики на 4-м месте в Апертуре и 10-й позиции в Клаусуре. Переход Рэмси станет для клуба серьезным усилением в преддверии нового сезона.