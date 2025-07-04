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    Рэмси продолжит карьеру в Мексике

    Футбол Трансферы
    Аарон Рэмси стал игроком мексиканского клуба «Пумас». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

    Аарон Рэмси
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    Аарон Рэмси

    33-летний футболист присоединился к «Пумас» на правах свободного агента.

    Из-за травмы Рэмси пропустил концовку прошлого сезона, но продолжал выполнять тренерские функции. Его бывшая команда, «Кардифф Сити», по итогам сезона-2024/25 заняла последнее место в Чемпионшипе и вылетела в английскую Первую лигу.

    «Пумас» завершил прошлый сезон в чемпионате Мексики на 4-м месте в Апертуре и 10-й позиции в Клаусуре. Переход Рэмси станет для клуба серьезным усилением в преддверии нового сезона.

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